BIANCAVILLA: FILMATI I VANDALI DI PIAZZA ANNUNZIATA IL SINDACO: "SI CAMBIA REGISTRO”

Le telecamere piazzate dal Comune di Biancavilla, li hanno immortalati. Le panche divelte da piazza Annunziata hanno i loro responsabili: filmati dalle telecamere a circuito chiuso piazzate proprio su...

Le telecamere piazzate dal Comune di Biancavilla, li hanno immortalati. Le panche divelte da piazza Annunziata hanno i loro responsabili: filmati dalle telecamere a circuito chiuso piazzate proprio sul perimetro della piazza, che ha portato il primo cittadino Antonio Bonanno a presentare denuncia presso i Carabinieri della locale stazione.

Oggi si cambia registro, una volta per tutte e senza sconti, così come avevo detto: l’impunità del vandalismo deve rimanere un ricordo del passato. Quando il buon senso non trova riscontro, occorre agire con la repressione. Faccio davvero fatica a comprendere e giustificare chi umilia in questo modo il senso civico della nostra città.

Non consentirò che vengano tollerati episodi del genere. Già da giorni, siamo intervenuti per ripristinare il decoro su piazza Annunziata, sistemando le aiuole e ripulendo l’area: e garantisco che in tempi brevissimi, la restituiremo ancor meglio di prima.

Le panchine verranno, ovviamente, ricollocate al proprio posto: saranno nuove e chi ha distrutto pagherà il danno fatto alla collettività.