Biancavilla, giro in auto con un manganello di 53 cm: nei guai due minorenni

È sempre alta l’attenzione dei Carabinieri del comando provinciale di Catania nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai fenomeni che coinvolgono...

È sempre alta l’attenzione dei Carabinieri del comando provinciale di Catania nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai fenomeni che coinvolgono giovani e giovanissimi, secondo le direttive impartite dal superiore comando.

In tale contesto, i Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno denunciato in stato di libertà due minorenni del luogo per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un veicolo sospetto transitare più volte per le vie del centro cittadino, in particolare in aree abitualmente frequentate da gruppi giovanili. A seguito del controllo il conducente e il passeggero sono stati identificati come due minorenni di Biancavilla.

I due, apparsi da subito in stato di agitazione, sono stati sottoposti a verifiche personali e il mezzo è stato perquisito. Sotto il sedile del conducente, nella pronta disponibilità, è stato rinvenuto un manganello artigianale della lunghezza complessiva di circa 53 cm, realizzato con una catena avvolta da nastro isolante e con elementi metallici (dadi, viti, rondelle) fissati all’estremità per aumentarne la pericolosità.

Alla richiesta di chiarimenti, il conducente ha fornito una generica giustificazione che non spiegava il motivo del porto dell’arma in luogo pubblico. L’oggetto è stato sottoposto a sequestro e i due minorenni accompagnati in caserma per le formalità di rito; successivamente sono stati affidati ai rispettivi genitori e, pertanto, denunciati alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni.

L’attività rientra nella costante azione di controllo svolta dai Carabinieri della compagnia di Paternò e della stazione di Biancavilla, finalizzata a garantire la sicurezza del territorio e a prevenire comportamenti violenti tra i giovanissimi tramite una presenza capillare e mirata.