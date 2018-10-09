BIANCAVILLA: I DANNI DEL SISMA AMMONTANO AD ALMENO 1 MILIONE E MEZZO DI EURO

Una prima stima, al termine delle verifiche effettuate, parla di almeno 1 milione e mezzo di euro di danni. E’ questo l’esito dei sopralluoghi condotti in questi giorni, palmo a palmo, a carico degli...

Una prima stima, al termine delle verifiche effettuate, parla di almeno 1 milione e mezzo di euro di danni. E’ questo l’esito dei sopralluoghi condotti in questi giorni, palmo a palmo, a carico degli edifici pubblici della città Biancavilla dopo il sisma della notte dello scorso 6 ottobre. Dal conteggio è escluso, ovviamente, il report sulle abitazioni private ancora in fase di accertamento.

Le scuole comunali, salvo quelle già indicate, restano chiuse.

In queste ore, l’amministrazione Bonanno assieme ai dirigenti scolastici stanno definendo il calendario dei doppi turni che permetteranno di scongiurare il caos legato al proseguimento dell’anno scolastico.

Nel frattempo, resta attivo il Centro Operativo Comunale che continua a monitorare l’evolversi degli eventi