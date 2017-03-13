BIANCAVILLA IL SINDACO AZZERA LA GIUNTA

95047

Il sindaco Pippo Glorioso ha azzerato la Giunta comunale, questa mattina, per un atto di verifica politica. Ciò è frutto di una scelta meditata al fine di rilanciare l’azione amministrativa, da qui al...

13 marzo 2017 16:17
Il sindaco Pippo Glorioso ha azzerato la Giunta comunale, questa mattina, per un atto di verifica politica. Ciò è frutto di una scelta meditata al fine di rilanciare l’azione amministrativa, da qui alla scadenza del mandato elettorale, e di confermare l’effettiva rappresentazione delle forze politiche, che condividono quest’esperienza politico-amministrativa, all'interno dell’organo esecutivo.

Nella sua determina, il sindaco esprime apprezzamenti per i risultati conseguiti e per il contributo reso da tutti gli assessori che “hanno sempre collaborato nella definizione di linee programmatiche condivise, secondo un rapporto di fiducia, correttezza e di stima reciproca”.

