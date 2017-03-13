BIANCAVILLA IL SINDACO AZZERA LA GIUNTA

Il sindaco Pippo Glorioso ha azzerato la Giunta comunale, questa mattina, per un atto di verifica politica. Ciò è frutto di una scelta meditata al fine di rilanciare l’azione amministrativa, da qui al...

Il sindaco Pippo Glorioso ha azzerato la Giunta comunale, questa mattina, per un atto di verifica politica. Ciò è frutto di una scelta meditata al fine di rilanciare l’azione amministrativa, da qui alla scadenza del mandato elettorale, e di confermare l’effettiva rappresentazione delle forze politiche, che condividono quest’esperienza politico-amministrativa, all'interno dell’organo esecutivo.

Nella sua determina, il sindaco esprime apprezzamenti per i risultati conseguiti e per il contributo reso da tutti gli assessori che “hanno sempre collaborato nella definizione di linee programmatiche condivise, secondo un rapporto di fiducia, correttezza e di stima reciproca”.