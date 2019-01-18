La Polizia di Stato ha arrestato Pietro Amato cl. 1999 e Monica Martina Finocchiaro cl. 1995 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, det...

La Polizia di Stato ha arrestato Pietro Amato cl. 1999 e Monica Martina Finocchiaro cl. 1995 ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione della medesima.

BIANCAVILLA: IN CASA LA COCAINA PRONTA PER LO SPACCIO E UN FUCILE CON MATRICOLA ABRASA, ARRESTATA COPPIA DI CONVIVENTI

BIANCAVILLA: IN CASA LA COCAINA PRONTA PER LO SPACCIO E UN FUCILE CON MATRICOLA ABRASA, ARRESTATA COPPIA DI CONVIVENTI

Nel pomeriggio di ieri, personale della sezione “Criminalità Organizzata” della Squadra Mobile e del commissariato di Adrano, ha proceduto al controllo di Pietro Amato a Biancavilla, nelle vicinanze della sua abitazione. Insospettiti dall’atteggiamento insofferente del predetto, gli operatori hanno eseguito una perquisizione nel domicilio dello stesso e della convivente, Monica Martina Finocchiaro, a esito della quale sono stati rinvenuti e sequestrati un fucile cal. 22, con matricola abrasa, due bilancini, materiale per il confezionamento di stupefacente e due foglietti di carta con annotati nomi e cifre. Inoltre, occultati nel giubbotto indossato dalla donna, sono stati rinvenuti e sequestrati n.9 involucri in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo lordo di 30,8 grammi circa.

Espletate le formalità di rito Pietro Amato e Monica Martina Finocchiaro sono stati associati alla casa circondariale di Catania – piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria.