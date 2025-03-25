BIANCAVILLA. IN PIAZZA CON IL TIRAPUGNI: DENUNCIATO UN 18ENNE

Nel quadro delle attività svolte secondo le linee guida del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, specie nei luoghi di maggiore aggregazione g...

Nel quadro delle attività svolte secondo le linee guida del Comando Provinciale dell’Arma di Catania, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati, specie nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno denunciato un 18enne per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In tale contesto, proprio per evitare l’eventuale verificarsi di episodi critici nell’ambito della “movida” biancavillese, i Carabinieri hanno organizzato un ben organizzato servizio con l’utilizzo di più pattuglie in divisa ed in abiti borghese, quest’ultimi, mimetizzati tra la gente.

Sono stati proprio i militari in abiti civili a vedere un 18enne, facente parte di un gruppo di coetanei che in quel momento si trovava nei pressi di Piazza Stazione che, al passaggio di un’autovettura dell’Arma con i colori d’istituto e al contemporaneo udire di due fischi d’avviso – verosimilmente emessi da un componente della comitiva – ha subito estratto dalla tasca un oggetto metallico, nascondendolo sul tetto di una pensilina, salvo poi recuperarlo una volta che la pattuglia si era allontanata.

Quando il giovane ha ripetuto lo stesso gesto durante un ulteriore passaggio dell’auto dei Carabinieri, gli investigatori sono subito intervenuti, bloccandolo e procedendo alla sua perquisizione.

Contestualmente si sono diretti verso la grondaia della pensilina, dove avevano già visto il ragazzo nascondere l’oggetto, recuperando un tirapugni in acciaio. Nella tasca dei pantaloni, invece, il 18enne deteneva una dose di marijuana pronta all’uso.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale il 18enne, pertanto, è stato denunciato per il possesso dell’arma bianca è segnalato alla Prefettura di Catania quale assuntore di sostanze stupefacenti.