BIANCAVILLA: INCENDIO IN UN CAPANNONE RURALE
Incendio per cause non ancora note, ieri sera intorno alle ore 23 a Biancavilla lungo la Strada Provinciale 44.Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e...
A cura di Redazione
28 marzo 2020 09:06
Incendio per cause non ancora note, ieri sera intorno alle ore 23 a Biancavilla lungo la Strada Provinciale 44.
Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e Paternò e un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Catania.
Gravi danni per la struttura, per fortuna non si segnalano feriti.