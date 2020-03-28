BIANCAVILLA: INCENDIO IN UN CAPANNONE RURALE

Incendio per cause non ancora note, ieri sera intorno alle ore 23 a Biancavilla lungo la Strada Provinciale 44.Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e...

Incendio per cause non ancora note, ieri sera intorno alle ore 23 a Biancavilla lungo la Strada Provinciale 44.

Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e Paternò e un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Catania.

Gravi danni per la struttura, per fortuna non si segnalano feriti.