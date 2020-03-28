95047

BIANCAVILLA: INCENDIO IN UN CAPANNONE RURALE

Incendio per cause non ancora note, ieri sera intorno alle ore 23 a Biancavilla lungo la Strada Provinciale 44.Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e...

A cura di Redazione Redazione
28 marzo 2020 09:06
BIANCAVILLA: INCENDIO IN UN CAPANNONE RURALE -
Dintorni
Condividi

Incendio per cause non ancora note, ieri sera intorno alle ore 23 a Biancavilla lungo la Strada Provinciale 44.

Sul posto sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Adrano e Paternò e un’autobotte proveniente dal Comando Provinciale di Catania.

Gravi danni per la struttura, per fortuna non si segnalano feriti.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047