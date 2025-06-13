Biancavilla, incendio in zona agricola: densa coltre di fumo nero visibile a distanza

Una densa coltre di fumo nero si è alzata oggi, intorno alle 12:30, da un capannone situato in via del Seminatore, destando preoccupazione tra i residenti della zona. Secondo le prime informazioni – a...

Secondo le prime informazioni – ancora tutte da confermare – l'incendio avrebbe coinvolto una struttura adibita a deposito di mezzi da lavoro e di trasporto appartenenti a una cooperativa agricola.

Le cause del rogo non sono al momento note, così come non è chiaro se vi siano persone coinvolte. Le fiamme sarebbero divampate all’interno del capannone, propagandosi rapidamente e generando un’alta colonna di fumo visibile anche a diversi chilometri di distanza.

Sul posto i Vigili del Fuoco, che provvederanno a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le operazioni di spegnimento e verifica.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.