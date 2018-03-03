BIANCAVILLA: Inseguimento tra le vie, tamponati i carabinieri, arrestato un 52enne di Misterbianco

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Licodia hanno arrestato nella flagranza MUSUMECI Giuseppe, 52enne, di Misterbianco, per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale.Ieri pomeriggio, a...

Ieri pomeriggio, a seguito di una segnalazione al 112 per un furto in atto, una pattuglia è intervenuta in via Palmentiere a Biancavilla individuando un furgone Fiat 35 con due individui a bordo che alla vista dei militari si è dato alla fuga.

Ne è scaturito un concitato inseguimento per le vie del centro cittadino terminato dopo che i fuggitivi hanno intenzionalmente tamponato in retromarcia l’autovettura di servizio tentando poi di fuggire a piedi. Nella circostanza il conducente del mezzo è stato subito raggiunto e bloccato mentre il passeggero è riuscito a dileguarsi a piedi per le vie limitrofe.

All’interno del furgone sono stati rinvenuti e sequestrati 250 kg di cavi di rame rubati durante la giornata in un tratto della linea ferroviaria Circumetnea.

Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare il fuggitivo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.