BIANCAVILLA: LITIGA CON UN GIOVANE DOPO UN INCIDENTE STRADALE E GLI SPARA, FERMATO

La Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha emesso decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò e della Stazione di Biancavilla nella mattinata del 9 Settembre 2018, nei confronti di Pelleriti Riccardo, di anni 23, in quanto poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di un giovane di anni 21, esplodendogli contro un colpo d’arma da fuoco calibro 7,62x39 “Soviet” detenuta illegalmente, attingendolo all’addome.

Il giovane ferito veniva ricoverato presso l’ospedale “Cannizzaro” di Catania in prognosi riservata.

Le cause sarebbero da ricondurre a una lite scaturita a seguito di sinistro stradale. Il fatto è accaduto sabato sera, intorno alle 22.30, nella zona delle case popolari di via dell’Uva a Biancavilla. Ma il diverbio tra i due è cominciato ad Adrano, a causa di un incidente avvenuto tra uno scooter e un’auto.

Il fermato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catania – “Piazza Lanza”. Le ipotesi di reato contestate sono quelle di tentato omicidio e di lesione aggravate.