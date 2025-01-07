BIANCAVILLA. NASCONDE MARIJUANA SOTTO LE TEGOLE DEL TETTO, MA IL CANE KING LO FA ARRESTARE

Nell’ambito dell’operazione “Natale in sicurezza” non è mancato l’impegno degli uomini del Comando Provinciale dell’Arma per il contrasto al traffico ed alla vendita di droga e, in tale contesto, i Ca...

Nell’ambito dell’operazione “Natale in sicurezza” non è mancato l’impegno degli uomini del Comando Provinciale dell’Arma per il contrasto al traffico ed alla vendita di droga e, in tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 26enne del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il costante lavoro di indagine svolto dai militari ha fatto emergere il ruolo di pusher del giovane, già noto per vicende giudiziarie legate alla droga.

Intorno alle 07.00, pertanto, al fine di eseguire una perquisizione che potesse fornire concreto riscontro alle ipotesi investigative, i militari della Stazione, con il supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno bussato alla porta della sua abitazione, situata nei pressi della centrale via Vittorio Emanuele.

Entrati in casa, gli investigatori hanno dato il via all’ispezione e subito il cane antidroga King ha segnalato al suo conduttore alcuni mobili del salone nei quali, infatti, sono stati recuperati residui di marijuana.

Poi, giunto nella stanza da letto, King ha puntato la finestra e i Carabinieri, aprendola, hanno accertato che si affacciava su un piccolo camminamento che, attraversata parte del tetto, conduceva ad un terrazzino.

I Carabinieri, quindi, hanno scavalcato la finestra per seguire quel percorso, scoprendo che diverse tegole erano rotte in più punti, segno evidente che qualcuno era già stato lì.

Giunti poi sul terrazzino i militari dell’Arma hanno trovato 3 bustine con 30 grammi di marijuana.

A quel punto, la droga è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto.