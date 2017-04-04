BIANCAVILLA: PICCHIAVA I GENITORI PER DENARO CONDANNATO A DUE ANNI
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 35enne grammichelese Orazio LIPSIA, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Caltagirone.
Nel giugno dello scorso anno era stato arrestato nella flagranza dai Carabinieri di Grammichele all'ennesimo episodio di violenza perpetrato in danno dei genitori, padre di 60 e madre di 57 anni, vessati per un decennio al solo scopo di ottenere i soldi per l’acquisto della droga. Per tale episodio i giudici lo hanno condannato a due anni di reclusione, ritenendolo colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato collocato in una comunità di recupero della provincia etnea dov’era già ristretto in custodia cautelare.