I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 35enne grammichelese Orazio LIPSIA, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Caltagirone.Nel...

I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 35enne grammichelese Orazio LIPSIA, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Caltagirone.

BIANCAVILLA: PICCHIAVA I GENITORI PER DENARO CONDANNATO A DUE ANNI

Nel giugno dello scorso anno era stato arrestato nella flagranza dai Carabinieri di Grammichele all'ennesimo episodio di violenza perpetrato in danno dei genitori, padre di 60 e madre di 57 anni, vessati per un decennio al solo scopo di ottenere i soldi per l’acquisto della droga. Per tale episodio i giudici lo hanno condannato a due anni di reclusione, ritenendolo colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali aggravate. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato collocato in una comunità di recupero della provincia etnea dov’era già ristretto in custodia cautelare.