BIANCAVILLA POSITIVI DUE INFERMIERI IN SERVIZIO AL PRONTO SOCCORSO
Due infermieri (uno di Biancavilla e uno di Adrano) sono risultati positivi al tampone eseguito la scorsa settimane per verificare il contagio da coronavirus.
A comunicarlo l’Asp di Catania:
“Test positivo al Covid-19 per due infermieri dell’Ospedale “Maria SS.ma Addolorata”.
Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.
L’accertamento dei due casi è stato possibile grazie all’attività di monitoraggio e screening, per il Covid-19, degli operatori sanitari del Presidio, disposta dalla Direzione medica dell’Ospedale in sinergia con la Direzione Sanitaria aziendale.
I due infermieri sono asintomatici e le loro condizioni di salute sono buone. Tutti i reparti dell’Ospedale sono attivi e in piena funzione. Continua l’attività di monitoraggio e screening per tutto il personale del Presidio.”
Sul caso intervinee con un post il Sindaco Antonio Bonanno:
Apprendo di due casi di positività all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale. Si tratta di due infermieri (entrambi asintomatici), uno dei quali è un nostro concittadino.
A entrambi siamo vicini, convinti che tutto andrà per il verso giusto.
Ho immediatamente chiesto delucidazioni all'Asp sullo stato delle cose e mi è stato assicurato che ci si era attivati per far fronte all'evenienza di casi positivi e che i controlli erano stati avviati in via precauzionale proprio dall'Azienda. Il personale sanitario a contatto con i due infermieri è stato messo in quarantena: tutta la mia vicinanza ai medici che sono in prima linea dal primo giorni di questa emergenza.
Sto monitorando personalmente la situazione.
Sappiamo che il personale medico è certamente quello più esposto al contagio ma adesso si tratta di attivare, come sta già accadendo, tutte le procedure necessarie.
Vi dicevo stamane che alti e bassi caratterizzeranno questa fase: ecco perché non possiamo minimamente pensare di abbassare la guardia.
Vi tengo aggiornati.