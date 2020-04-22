BIANCAVILLA POSITIVI DUE INFERMIERI IN SERVIZIO AL PRONTO SOCCORSO

Due infermieri (uno di Biancavilla e uno di Adrano) sono risultati positivi al tampone eseguito la scorsa settimane per verificare il contagio da coronavirus.A comunicarlo l’Asp di Catania:“Test posit...

Due infermieri (uno di Biancavilla e uno di Adrano) sono risultati positivi al tampone eseguito la scorsa settimane per verificare il contagio da coronavirus.

A comunicarlo l’Asp di Catania:

“Test positivo al Covid-19 per due infermieri dell’Ospedale “Maria SS.ma Addolorata”.

Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

L’accertamento dei due casi è stato possibile grazie all’attività di monitoraggio e screening, per il Covid-19, degli operatori sanitari del Presidio, disposta dalla Direzione medica dell’Ospedale in sinergia con la Direzione Sanitaria aziendale.

I due infermieri sono asintomatici e le loro condizioni di salute sono buone. Tutti i reparti dell’Ospedale sono attivi e in piena funzione. Continua l’attività di monitoraggio e screening per tutto il personale del Presidio.”

Sul caso intervinee con un post il Sindaco Antonio Bonanno:

Apprendo di due casi di positività all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale. Si tratta di due infermieri (entrambi asintomatici), uno dei quali è un nostro concittadino.

A entrambi siamo vicini, convinti che tutto andrà per il verso giusto.

Ho immediatamente chiesto delucidazioni all'Asp sullo stato delle cose e mi è stato assicurato che ci si era attivati per far fronte all'evenienza di casi positivi e che i controlli erano stati avviati in via precauzionale proprio dall'Azienda. Il personale sanitario a contatto con i due infermieri è stato messo in quarantena: tutta la mia vicinanza ai medici che sono in prima linea dal primo giorni di questa emergenza.

Sto monitorando personalmente la situazione.

Sappiamo che il personale medico è certamente quello più esposto al contagio ma adesso si tratta di attivare, come sta già accadendo, tutte le procedure necessarie.

Vi dicevo stamane che alti e bassi caratterizzeranno questa fase: ecco perché non possiamo minimamente pensare di abbassare la guardia.

Vi tengo aggiornati.