BIANCAVILLA: PRODUCE IN PROPRIO LA MARIJUANA CHE VENDE AI CLIENTI DELLA SALA GIOCHI

I Carabinieri della stazione di Biancavilla, coadiuvati dai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza un 30enne del posto, poiché ritenuto responsabile di coltivazione illecita e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Perlustrando l’agro di Biancavilla, i militari, in Contrada Croce al Vallone, hanno sorpreso il reo all’interno del proprio fondo agricolo intento a irrigare una piantagione di canapa indiana, composta da una ventina di piante del tipo denominato “Orange Bud”.

Perquisendo la proprietà, gli operanti hanno altresì rinvenuto una busta contenente 300 grammi di marijuana già essiccata e pronta a essere dosata e posta in commercio.

Sapendo che il reo è titolare di una sala giochi attiva nel centro cittadino, i Carabinieri ne hanno perquisito i locali rinvenendo all’interno di un armadietto altri 500 grammi di “marijuana”.

La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.