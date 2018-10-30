BIANCAVILLA: RISSA PER UNA MANCATA PRECEDENZA, SETTE DENUNCE A

Un banale litigio nato per una mancata precedenza stradale ha contrapposto due nuclei familiari che, in via Marco Botzaris, se le sono date di santa ragione, utilizzando anche dei bastoni, causando a...

Un banale litigio nato per una mancata precedenza stradale ha contrapposto due nuclei familiari che, in via Marco Botzaris, se le sono date di santa ragione, utilizzando anche dei bastoni, causando a due dei contendenti delle lesioni successivamente curate all’Ospedale di Biancavilla.

Il fatto reato è stato ricostruito dai Carabinieri della locale Stazione che, al termine della breve ma proficua attività investigativa, hanno denunciato all’A.G. sette persone, tra le quali due donne, poiché ritenute responsabili di rissa aggravata.

In via preventiva, i militari hanno sequestrato le armi legalmente detenute da parte di uno dei soggetti coinvolti, 4 fucili da caccia e 3 pistole con relative munizioni, per il quale è stata avanzata all’Autorità di P.S. una richiesta per il ritiro del titolo che ne autorizzava la detenzione.