BIANCAVILLA, RUBANO PORTAFOGLIO E USANO IL BANCOMAT PER SIGARETTE E SCOMMESSE: COPPIA DENUNCIATA DALLA POLIZIA

Rubano un portafoglio con all’interno soldi e un bancomat, ma vengono scoperti dalla Polizia di Stato che li ha denunciati per furto con destrezza e utilizzo indebito di una carta bancomat.

Si tratta di una coppia, 43 anni lui e 41 lei, entrambi catanesi, i quali dopo aver commesso il furto hanno pensato di utilizzare la carta per comprare sigarette e fare delle scommesse.

L’attività di indagine è scaturita dalla denuncia presentata dalla vittima che ha raccontato ai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di “Librino” di aver subito il furto del portamonete, con all’interno un bancomat e alcune centinaia di euro, all’interno di un negozio di articoli per la casa a Biancavilla.

In particolare, la donna aveva riposto temporaneamente la borsa sul bancone del negozio, ma al momento di riprenderla si era accorta della mancanza del portafoglio. Nel frattempo, sul telefono aveva ricevuto diverse notifiche relative a transazioni eseguite per l’utilizzo della carta bancomat che è stata adoperata in un centro scommesse, per effettuare delle giocate per un importo pari a 80 euro, e in una rivendita di tabacchi per l’acquisto diversi pacchetti di sigarette per un valore complessivo di altri 40 euro.

La vittima, quindi, si è rivolta immediatamente ai poliziotti del Commissariato di Librino, che, acquisita la denuncia, hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore del furto e hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio in cui è avvenuto il furto, nonché degli esercizi commerciali in cui la carta di debito è stata utilizzata. Grazie alla visione delle registrazioni gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti individuando, altresì, gli autori.

I due, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio, hanno agito dopo aver visto la vittima posare la sua borsa all’interno del ripostiglio. In particolare, la donna, l’ha distratta chiedendole un’informazione, mentre il suo complice ha preso il portafoglio, allontanandosi alla svelta.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, entrambi i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.