Biancavilla, salme scambiate in obitorio: i familiari trovano un altro uomo nella bara

Le salme di due uomini morti nell'ospedale Maria Santissima Addolarata a Biancavilla (Catania) sono state scambiate al momento della consegna ai familiari.

Martedì scorso, ricostruisce il quotidiano La Sicilia due uomini della stessa età, deceduti entrambi in ospedale, si trovavano uno accanto all'altro nella sala mortuaria dell'ospedale in attesa di essere restituiti ai familiari.

L'ospedale, che non ha responsabilità nell'accaduto, ha concesso il nulla osta per potere portare a casa uno dei due deceduti.

La salma è stata preparata dall'agenzia di pompe funebri e la bara è stata portata a casa. Una volta nell'abitazione i familiari si sono accorti che il morto non era il loro congiunto. L'altra salma era rimasta in ospedale e non vi erano parenti dell'altro morto che potessero accorgersi dello scambio.

I familiari dell'uomo deceduto rimasto in obitorio hanno avvertito le pompe funebri e hanno rimandato in ospedale la salma. Quindi dopo la verifica dell'errore e dell'identità dei due morti, sono stati tolti i vestiti a una delle due salme e sono stati messi all'altra che è stata poi portata nell'abitazione.