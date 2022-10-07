BIANCAVILLA: SCONTRO FRONTALE TRA VIALE DEI FIORI E VIALE CASALE DEI GRECI AL CONFINE CON ADRANO – LE FOTO

Uno scontro frontale è avvenuto questa notte al confine di Adrano e Biancavilla, proprio nel tratto di strada compreso tra viale dei Fiori e viale Casale dei Greci, che delimita il territorio dei due...

Uno scontro frontale è avvenuto questa notte al confine di Adrano e Biancavilla, proprio nel tratto di strada compreso tra viale dei Fiori e viale Casale dei Greci, che delimita il territorio dei due Comuni. Lo scontro è avvenuto intorno alle tre di stanotte, e ha visto coinvolte due vetture, una Fiat Idea e una Fiat Freemont.

Ad avere la peggio proprio l’autista di quest’ultima vettura, che è stato trasportato da una ambulanza del 118 in ospedale per dei traumi. Da quanto appreso sembra che le ferite riportate non siano gravi.

Sul posto, oltre agli equipaggi del 118, anche i carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno eseguito i rilievi dell’incidente.

Non si conosce l’esatta dinamica dello scontro. In queste sere a Biancavilla si svolgono le feste patronali, e dunque fino a tarda notte c’è ancora movimento in giro.