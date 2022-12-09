BIANCAVILLA, SCOPERTA SALA GIOCHI ABUSIVA ALL'INTERNO DI UN BAR. SANZIONI

I Carabinieri della stazione di Biancavilla e i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli ispettivi in un bar sito nella centrale via Vit...

I Carabinieri della stazione di Biancavilla e i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nei giorni scorsi hanno effettuato dei controlli ispettivi in un bar sito nella centrale via Vittorio Emanuele, scoprendo la gestione illegale di un’attività di gioco. I funzionari della sezione operativa di Adm di Catania e i Carabinieri hanno rinvenuto, accesi e funzionanti, otto apparecchi videogiochi totem adibiti ai giochi da casinò con vincite in denaro, identificando 5 avventori intenti a giocarvi.

Generalmente, tramite un contratto di comodato d’uso, i totem sono destinati a offrire prodotti e servizi on line e dai terminali non è consentito accedere a siti di gioco con vincita in denaro. All’atto del controllo, invece, le apparecchiature erano accese e funzionanti ed utilizzate come veri e propri videogiochi, senza alcun titolo autorizzatorio rilasciato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e senza alcun collegamento alla banca dati nazionale.

Per tale motivo sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 400mila euro. Se il gestore del bar provvederà a pagare in misura ridotta entro sessanta giorni sarà tenuto al versamento di 80.000 euro, evitando la sanzione accessoria della chiusura del locale da trenta a sessanta giorni.

Il titolare è stato inoltre denunciato per l’assenza della prevista tabella dei giochi proibiti dallo Stato e per il gioco d’azzardo.

L’operazione conferma il legame tra l’Arma dei Carabinieri e l’Agenzia Dogane e Monopoli nella lotta alla ludopatia, attraverso il contrasto al gioco illegale.