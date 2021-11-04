BIANCAVILLA, SINO AL 23 DICEMBRE PER LAVORI CHIUSO UN TRATTO DELLA S.P. 156

Fino al prossimo 23 dicembre resta chiuso al transito veicolare e pedonale il tratto di strada provinciale 156 dir., lungo 300 metri, compreso tra gli incroci con la s.p. 156 e la s.p. 44., in territorio di Biancavilla.

La chiusura totale della strada, disposta dalla città metropolitana di Catania, impedisce l’accesso anche ai proprietari dei fondi agricoli, ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Possono transitare soltanto i mezzi di cantiere della ditta che sta svolgendo lavori di manutenzione straordinaria.

I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente attenendosi alla segnaletica, predisposta a cura dell’impresa appaltatrice. Il percorso alternativo è il seguente: i veicoli provenienti da Adrano diretti a Biancavilla devono percorrere la S.p. 156 per circa 2.100 m, quindi all’incrocio con la SS 121 imboccare a sinistra detta Statale e proseguire per 2.700 m fino all’incrocio con la S.p. 44, quindi svoltare a sinistra e percorrere la S.p. 44 per circa 4.500 m.

Il percorso è inverso per veicoli provenienti da Biancavilla in direzione Adrano.