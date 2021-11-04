BIANCAVILLA, SINO AL 23 DICEMBRE PER LAVORI CHIUSO UN TRATTO DELLA S.P. 156
BIANCAVILLA, SINO AL 23 DICEMBRE PER LAVORI CHIUSO UN TRATTO DELLA S.P. 156
Fino al prossimo 23 dicembre resta chiuso al transito veicolare e pedonale il tratto di strada provinciale 156 dir., lungo 300 metri, compreso tra gli incroci con la s.p. 156 e la s.p. 44., in territorio di Biancavilla.
La chiusura totale della strada, disposta dalla città metropolitana di Catania, impedisce l’accesso anche ai proprietari dei fondi agricoli, ai residenti e ai mezzi di soccorso.
Possono transitare soltanto i mezzi di cantiere della ditta che sta svolgendo lavori di manutenzione straordinaria.
I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente attenendosi alla segnaletica, predisposta a cura dell’impresa appaltatrice. Il percorso alternativo è il seguente: i veicoli provenienti da Adrano diretti a Biancavilla devono percorrere la S.p. 156 per circa 2.100 m, quindi all’incrocio con la SS 121 imboccare a sinistra detta Statale e proseguire per 2.700 m fino all’incrocio con la S.p. 44, quindi svoltare a sinistra e percorrere la S.p. 44 per circa 4.500 m.
Il percorso è inverso per veicoli provenienti da Biancavilla in direzione Adrano.