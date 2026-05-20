Biancavilla, Smart distrutta dalle fiamme sulla SS284

Il conducente riesce ad accostare e salvarsi prima che l’auto venga completamente divorata dalle fiamme

Momenti di paura nella serata di oggi, 20 maggio 2026, sulla Strada Statale 284, nei pressi dello spartitraffico di Biancavilla, dove una Smart ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la superstrada in direzione Adrano.

Secondo le prime informazioni, il conducente si sarebbe accorto del problema mentre era alla guida. L’uomo è riuscito ad accostare tempestivamente il veicolo ai margini della carreggiata, mettendosi in salvo e lanciando immediatamente l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo. Nonostante il rapido intervento, però, la vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme, come mostrano le immagini arrivate in redazione.

Fortunatamente non si registrano feriti.

L’episodio ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato della SS284 tra Biancavilla e Adrano, con code e traffico rallentato durante le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del veicolo.