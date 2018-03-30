BIANCAVILLA: Sorvegliato speciale “obbligato” a Biancavilla arrestato a Noto (SR).

Carabinieri della Stazione di Biancavilla, collaborati dai colleghi di Noto, hanno arrestato nella flagranza il 40enne Antonino LONGHITANO, per la violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza...

Destinatario della misura preventiva con l’obbligo di soggiornare nel comune di Biancavilla, ieri sera è stato sorpreso dai militari nel centro cittadino del comune in provincia di Siracusa.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Noto (SR).