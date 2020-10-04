BIANCAVILLA SPACCIO ALL’INTERNO DI UNA BISCA CLANDESTINA, ARRESTATO IL GESTORE

I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un 33enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di materiale esplodente, esercizio abusivo di attività di gioco e scomm...

I Carabinieri della stazione di Biancavilla hanno arrestato un 33enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di materiale esplodente, esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse.

Nell’ambito di un’attività finalizzata alla repressione dell’esercizio dei giochi d’azzardo in quel territorio i militari, unitamente a personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Catania, hanno effettuato un controllo presso un locale adibito a “sala slot machine” in via Marconi, nel centro storico biancavillese.

Proprio mentre i militari stavano facendo ingresso nel locale hanno colto l’arrestato mentre stava cedendo una dose di marijuana ad un avventore, che a sua volta è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La successiva perquisizione all’interno del locale ha permesso di rinvenire un’ulteriore quantità della stessa sostanza stupefacente per un peso di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e 770 euro, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Nel corso dell’attività, inoltre, i militari hanno altresì rinvenuto un coltello con lama a punta da 15 centimetri, 2 artifici pirotecnici di non libera vendita dal peso complessivo di 2,4 chilogrammi, fiches da gioco, carte da poker e vari quaderni con appunti riferibili al gioco d’azzardo ivi esercitato.

E’ stata inoltre riscontrata la presenza di 4 terminali da gioco che non erano stati collegati alla rete telematica dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ragion per cui al titolare dell’esercizio sono state elevate sanzioni per complessivi 60 mila euro. Al termine delle operazioni il locale è stato posto sequestro.