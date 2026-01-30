Biancavilla, tenta di strangolare e accoltellare la moglie: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò sono intervenuti con estrema rapidità a Biancavilla, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 N.U.E. da par...

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò sono intervenuti con estrema rapidità a Biancavilla, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 N.U.E. da parte di alcuni parenti di una 54enne che ne segnalavano la situazione di pericolo.

Giunti presso l’appartamento della donna, in un quartiere popolare del paese, i militari hanno trovato la donna in forte stato di agitazione e con segni di lesioni; in casa, c’era anche il marito della signora, un 56enne del posto, pregiudicato, che, secondo quanto riferito dalla vittima e dai parenti intervenuti in suo soccorso, poco prima avrebbe tentato di strangolare e colpire con un coltello da cucina la moglie.

L’azione violenta dell’uomo sarebbe scaturita da un diverbio tra i due coniugi avvenuto per futili motivi che, però, avrebbe innescato nel 56enne una furia tale da tentare di accoltellare la moglie la quale, però, sarebbe riuscita a sottrarsi al suo aggressore e chiudersi in una stanza della casa da dove avrebbe chiesto aiuto ai parenti.

Dopo aver ascoltato la vittima e fatto intervenire dei medici del 118, che l’hanno trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biancavilla, i Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato il marito violento con l’accusa di tentato omicidio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno tradotto presso il carcere di Catania “Piazza Lanza”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.