BIANCAVILLA, TENTA “SPACCATA” IN FARMACIA CON UN’AUTO RUBATA: PRESO DOPO COLLUTTAZIONE

Ballato di 25 anni, del luogo, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato e tentato, porto di armi od oggetti atti ad offendere, possesso ingiustificato di chiavi alterate e resistenza a pubblico ufficiale, nonché dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Il giovane, dopo aver rubato una Lancia Y nel centro cittadino di Biancavilla, intorno alla mezzanotte ha utilizzato l’utilitaria come ariete per tentare di sfondare, con il metodo della “spaccata”, la vetrata della farmacia Paladino di via Vittorio Emanuele III.

La segnalazione espressa da un anonimo al numero telefonico della stazione Carabinieri, consentiva alla pattuglia attiva sul territorio di raggiungere in pochi minuti il luogo indicato e di inseguire e ammanettare, dopo una violenta colluttazione, l’autore del reato che nel frattempo aveva cercato di trovare rifugio in casa di un parente.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, nonché di due “spadini” artigianali, ricavati dalle lame seghettate appartenenti in origine a coltelli da cucina.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.