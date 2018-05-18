BIANCAVILLA: Un anno e 6 mesi di reclusione per spaccio: condannato 37enne
BIANCAVILLA: Un anno e 6 mesi di reclusione per spaccio: condannato 37enne
A cura di Redazione
18 maggio 2018 12:56
I Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno arrestato il 37enne Nicolò PARISI del posto, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania.
BIANCAVILLA: Un anno e 6 mesi di reclusione per spaccio: condannato 37enne
Condannato dai giudici per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso lo scorso 28 dicembre, dovrà espiare una pena equivalente ad anni 1 e mesi 6 di reclusione
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.