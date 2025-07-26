BIANCAVILLA. , VINCITA DA 26.293 EURO AL 10ELOTTO: CENTRATI UN TERNO, TRE TERNI ORO E UNA QUATERNA ORO
Il Lotto premia la Calabria. Nel concorso di giovedì 24 luglio 2025, infatti, sono stati vinti 68.750 euro a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di R...
Il Lotto premia la Calabria.
Nel concorso di giovedì 24 luglio 2025, infatti, sono stati vinti 68.750 euro a Spezzano della Sila, in provincia di Cosenza, grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Roma.
Regione fortunata anche la Sicilia, con una tripletta da 49.612 euro totali: a Biancavilla, in provincia di Catania, colpo da 26.293 euro con un terno, tre terni 'Oro' e una quaterna 'Oro', mentre a Bagheria, in provincia di Palermo, quattro terni e una quaterna regalano 12.450 euro a un giocatore.
Infine, a Catania, premio da 10.869 euro grazie a una cinquina al Simbolotto.
Da segnalare inoltre 44.160 euro in Piemonte: a Torino, vinti 22.500 euro con un terno, mentre a Trecate, in provincia di Novara, realizzati sei ambi, quattro terni e una quaterna da 21.660 euro.
Infine, da segnalare 24mila euro andati a Monfalcone, in provincia di Gorizia, grazie a una quaterna.
L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 751,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.