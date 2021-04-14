BIANCAVILLA, ZONA ROSSA FINO AL 22 APRILE , ACIREALE "CHIEDE" LA ZONA ROSSA

Il dato oggettivo di 84 positivi nell’ultima settimana, rilevato dall’Asp etnea, ha portato la Regione Siciliana a prorogare di un’altra settimana – fino a giovedì 22 - la ‘zona rossa’ a Biancavilla ,...

Il dato oggettivo di 84 positivi nell’ultima settimana, rilevato dall’Asp etnea, ha portato la Regione Siciliana a prorogare di un’altra settimana – fino a giovedì 22 - la ‘zona rossa’ a Biancavilla , a comunicarlo il Sindaco di Biancavilla.

In Sicilia l’aumento diffuso dei contagi riguarda piccole e grandi realtà comunali. A Biancavilla, continua il sindaco, i monitoraggi costanti promossi dall’amministrazione e il tracciamento che segue dopo la rilevazione dei positivi ci offrono un ‘saldo’ tra affetti da virus e guariti che oscilla poco sopra quota 300.

Comprendo il disagio dei cittadini e sono certo che non verrà meno la volontà di correggere atteggiamenti errati sotto il profilo sanitario.

Nel frattempo, la campagna vaccinale che va avanti anche nel nostro territorio dovrebbe contribuire a migliorare la situazione

ACIREALE CHIEDE LA ZONA ROSSA

Nel pomeriggio di oggi il sindaco, ing. Stefano Alì, ha ricevuto dall’Ufficio del commissario covid i dati relativi all’ultimo rilevamento del numero dei soggetti “positivi” e, in relazione, al report che comprende l’ultima settimana, Acireale risulta avere superato la soglia che conduce all’istituzione della cosiddetta “zona rossa”. Come da protocollo, il primo cittadino acese ha provveduto ad inoltrare il resoconto al presidente della Regione, on. Nello Musumeci, al quale ha chiesto di assumere le determinazioni conseguenziali e che prevedono l’istituzione della “zona rossa”. I tempi di attivazione e la durata verranno stabiliti dalla Presidenza della Regione, anche sulla scorta della relazione che giungerà dal commissario covid.