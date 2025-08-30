BIELLA, LAVA IL CANE ALL'AUTOLAVAGGIO CON LA POMPA DELL'ACQUA SAPONATA AD ALTA PRESSIONE. DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI

Un gesto crudele e assurdo ha scosso la città di Biella. Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai Carabinieri Forestali dopo aver insaponato il proprio cane con la schiuma dell’autolavaggio e averlo...

Un gesto crudele e assurdo ha scosso la città di Biella. Un uomo di 57 anni è stato denunciato dai Carabinieri Forestali dopo aver insaponato il proprio cane con la schiuma dell’autolavaggio e averlo poi risciacquato con la lancia ad alta pressione, come se si trattasse di un’automobile.

L’accaduto risale al 13 agosto 2025, in un autolavaggio della città. Un passante, indignato dalla scena, ha ripreso tutto con il cellulare e consegnato il video alle autorità. Le immagini hanno consentito di avviare immediatamente le indagini.

Grazie alla collaborazione tra il Nipaaf dei Carabinieri Forestali e il Norm della Compagnia di Biella, l’uomo è stato rapidamente identificato e convocato negli uffici competenti. Alla presenza di un veterinario dell’Asl, ha ricevuto la notifica delle accuse. Nel filmato si vedeva chiaramente il cane, un animale di piccola taglia, legato e sottoposto al potente getto d’acqua: una pratica non solo inusuale ma soprattutto pericolosa e potenzialmente letale.

Il cane, regolarmente microchippato, è stato visitato da un veterinario. Fortunatamente non ha riportato danni fisici e le sue condizioni di salute sono state giudicate buone, ma lo shock subito resta un fatto grave.

Il 57enne dovrà rispondere del reato di maltrattamento di animali e di abbandono. La legge italiana punisce simili condotte con pene che possono arrivare fino a 18 mesi di reclusione e multe salate.

L’episodio ha suscitato sdegno tra i cittadini e le associazioni animaliste, che chiedono pene severe e maggiore sensibilizzazione contro gli atti di crudeltà sugli animali.