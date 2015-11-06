Bilancio 2015: arriva il parere negativo dei Revisori

Lo strumento finanziario arriva in consiglio con il “niet” del collegio: in quello che è ormai più un consuntivo che un preventivo

95047.it Il parere è stato protocollato poche ore fa. Il Collegio dei Revisori Conti ha espresso parere negativo al Bilancio di previsione che va approvato entro il 30 novembre. La giunta aveva esitato lo strumento finanziario previsionale qualche giorno fa: oggi, arriva, inequivocabile, il parere dei Revisori. Che, dunque, è negativo e che al di là di quelle che saranno le inevitabili (e legittime) polemiche politiche sulla questione, merita di essere approfondito con una analisi seria e non di bandiera. Insomma, il punto è: perchè un organo terzo dovrebbe – per il secondo anno consecutivo – apporre parere negativo allo strumento finanziario? E' a questo che occorre rispondere prima ancora che dar conto a questioni della scialba bottega (politica). E, parafrasando l'azzeccacarbugli di manzoniana memoria, ti tutto si tratta tranne che di questioni di lana caprina. “Discrasie contabili con gli organismi partecipati”, si legge nella nota depositata al Protocollo dai Revisori.



Per la cronaca, il parere negativo dei Revisori non ferma l'iter di approvazione consiliare: il Bilancio approderà comunque in assise dopo che avrà il via libera dalla commissione. In quello che è uno strumento finanziario che ancora una volta – visti i tempi che portano al finire del 2015 – somiglia più ad un consuntivo che ad un preventivo.