Bilancio approvato: ma con riserva…

All’ex Palazzo Alessi, scontato via libera anche al ri-aumento dell’Addizionale Irpef. Se ce la fate: buon anno

Approvato sul filo del rasoio. Un Bilancio di previsione per l'anno in corso, quando ormai il 2016 è scaduto, al quale il semaforo verde è stato concesso in extremis. Ma, attenzione: è passato con riserva. Un fatto inedito e mai accaduto e che, tradotto, significa che prima del via libera definitivo dovrà essere chiarita la questione legata ai doposcuolisti che, con sentenza della Cassazione, hanno avuto riconosciuto i loro diritti (finanziari e non) ad essere risarciti dal Comune di Paternò. In pratica, se le due parti in causa non dovessero trovare un accordo sui modi e tempi di appianare il debito, il Bilancio così com'è non avrebbe alcun fondamento. Vedremo.