95047

Bilancio approvato: ma con riserva…

All’ex Palazzo Alessi, scontato via libera anche al ri-aumento dell’Addizionale Irpef. Se ce la fate: buon anno

A cura di Redazione Redazione
31 dicembre 2016 08:57
Bilancio approvato: ma con riserva… -
Paternò
News
Condividi

95047.it Approvato sul filo del rasoio. Un Bilancio di previsione per l’anno in corso, quando ormai il 2016 è scaduto, al quale il semaforo verde è stato concesso in extremis. Ma, attenzione: è passato con riserva. Un fatto inedito e mai accaduto e che, tradotto, significa che prima del via libera definitivo dovrà essere chiarita la questione legata ai doposcuolisti che, con sentenza della Cassazione, hanno avuto riconosciuto i loro diritti (finanziari e non) ad essere risarciti dal Comune di Paternò. In pratica, se le due parti in causa non dovessero trovare un accordo sui modi e tempi di appianare il debito, il Bilancio così com’è non avrebbe alcun fondamento. Vedremo.

img-20161230-wa0017
img-20161230-wa0017
Quella di ieri, è stata intanto - così come abbondantemente previsto - il giorno della riapprovazione dell’Addizionale Irpef che torna allo 0.8%. Una vicenda lunga una intera consiliatura che ha umiliato il ruolo stesso della politica con scene circensi protrattasi per questi quattro anni, dentro e fuori le aule delle istituzioni. Senza contare le repentine folgorazioni sulla via di Damasco. Della vicenda dei doposcuolisti e dell’Addizionale abbiamo abbondantemente trattato per mesi: quasi imbarazzante tediare ancora.
L’anno della politica si chiude ancora tra tensioni e vendette trasversali. Proprio quello di cui non ha bisogno la città.  Buona Addizionale. Buon Bilancio. E, soprattutto (e se ce la fate), buon anno.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047