BILANCIO DELLA PROTEZIONE CIVILE: POSITIVI 2706, GUARITI 276 E 107 DECEDUTI
Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 587 persone in più rispetto a ieri. Ma è record anche di guariti: sono 276, 116 in più rispetto a ieri. L'aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni. I morti sono 107, 28 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.
3089 le persone che hanno contratto il virus, 107 deceduti e 276 guariti.
Tra i 2706 positivi:
1065 si trovano in isolamento domiciliare
1346 ricoverati con sintomi
295 in terapia intensiva
Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente:
Lombardia 1820
Emilia-Romagna 544
Veneto 360
Piemonte 82
Marche 84
Campania 31
Liguria 26
Toscana 38
Lazio 30
Friuli Venezia Giulia 18
Sicilia 18
Umbria 9
Puglia 9
Abruzzo 7
Provincia autonoma di Trento 5
Molise 3
Sardegna 2
Basilicata 1
Calabria 1
Provincia autonoma di Bolzano 1
SICILIA
Dall'inizio dei controlli sul coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania).
Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare.
Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.