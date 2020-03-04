BILANCIO DELLA PROTEZIONE CIVILE: POSITIVI 2706, GUARITI 276 E 107 DECEDUTI

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 587 persone in più rispetto a ieri. Ma è record anche di guariti: sono 276, 116 in più rispetto a ieri. L'aumento è del 72,5%, il ma...

Sono 2.706 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 587 persone in più rispetto a ieri. Ma è record anche di guariti: sono 276, 116 in più rispetto a ieri. L'aumento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni. I morti sono 107, 28 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile.

3089 le persone che hanno contratto il virus, 107 deceduti e 276 guariti.

Tra i 2706 positivi:

1065 si trovano in isolamento domiciliare

1346 ricoverati con sintomi

295 in terapia intensiva

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente:

Lombardia 1820

Emilia-Romagna 544

Veneto 360

Piemonte 82

Marche 84

Campania 31

Liguria 26

Toscana 38

Lazio 30

Friuli Venezia Giulia 18

Sicilia 18

Umbria 9

Puglia 9

Abruzzo 7

Provincia autonoma di Trento 5

Molise 3

Sardegna 2

Basilicata 1

Calabria 1

Provincia autonoma di Bolzano 1

SICILIA

Dall'inizio dei controlli sul coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania).

Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.