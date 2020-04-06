BILANCIO PESANTISSIMO A BELPASSO NELLE ULTIME VENTIQUATTRO ORE, CON DUE DECESSI E TRE NUOVI CASI

Bilancio pensatissimo a Belpasso nelle ultime 24 ore.Come comunicato direttamente dal Sindaco, Daniele Motta, ad oggi i casi totali di coronavirus sono 15 (quindici) di cui 12 (dodici) attualmente att...

Come comunicato direttamente dal Sindaco, Daniele Motta, ad oggi i casi totali di coronavirus sono 15 (quindici) di cui 12 (dodici) attualmente attivi e 3 (tre) deceduti.

Il post prosegue chiedendo una maggiore RESPONSABILITA dai parte dei cittadini, che a causa di comportamenti sconsiderati o "spocchiosi"che mettono a rischio se stessi ma soprattutto gli altri, dimostrata da parecchi concittadini oggi ho emanato un’Ordinanza che obbliga chiunque si rechi presso un’attività commerciale ad usare la mascherina. Chi non l’avesse può usare foulard o sciarpe ma naso e bocca devono essere coperti.

La multa è di 500 euro per i cittadini e per le attività commerciali che permettono l’ingresso a chi non ha la mascherina.

Tre le vittime compressive che si sono verificati in città, soprattutto nelle ultime 24 ore con la scomparsa ieri sera del Dottor Pippo Vasta, medico molto noto in città e nel comprensorio, e questa mattina la scomparsa dell’imprenditore Domenico Reitano, di 77 anni, dopo una battaglia durata giorni in terapia intensiva

Prosegue dando la notizia di un concittadino dimesso dall’ospedale che dovrà affrontare adesso un ulteriore periodo di quarantena ma il peggio è passato, è che i due concittadini bloccati da settimane in Laos sono finalmente tornati a casa e subito si sono posti in quarantena, concludendo il post, ringraziando la Farnesina per il lavoro svolto.