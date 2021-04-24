BIMBA DI 10 ANNI MUORE A GENOVA PER COVID: ERA UNA PAZIENTE FRAGILE

Una bambina di 10 anni, originaria di Crema, è morta la scorsa notte all’ospedale Gaslini di Genova a causa del coronavirus. A renderlo noto il nosocomio ligure attraverso una nota stampa, nella quale...

La bambina, una tra le più giovani vittimi del virus, si trovava in terapia intensiva da circa un mese a causa di una gravissima polmonite da covid e da sindrome autoinfiammatoria sistemica, caratterizzata da vasculite ed immunodeficienza (deficit di ADA2). Da anni era seguita al Centro Malattie Autoinfiammatorie e Immunodeficienze.

Aveva contratto il virus in famiglia e, inizialmente, trasferita a Pavia. Successivamente, con l’aggravarsi delle sua condizioni, è stata portata al Gaslini dove per suppportare l’attività polmonare e dato che la ventilazione meccanica è risultata insufficiente, è stata sottoposta ad Ecmo.

L’ossigenazione extracorporea di cure e polmoni ha supportato la piccola per 3 giorni. Poi, purtroppo “la bambina ha sviluppato un quadro di emorragia digestiva e disfunzione multiorgano non controllabile nonostante la massimizzazione dei supporti vitali”.

La direzione ospedaliera ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia della piccola.