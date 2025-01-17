BIMBA DI 10 MESI MUORE DOPO TRASFERIMENTO DA CANICATTÌ A CATANIA: SOSPETTA MENINGITE

Una bimba di appena dieci mesi, residente a Milano ma in visita a Canicattì con i genitori, è deceduta poco dopo il suo arrivo all’Ospedale Garibaldi di Catania. La piccola era stata trasferita d’urge...

Una bimba di appena dieci mesi, residente a Milano ma in visita a Canicattì con i genitori, è deceduta poco dopo il suo arrivo all’Ospedale Garibaldi di Catania. La piccola era stata trasferita d’urgenza dall’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì a causa di un quadro clinico critico.

La tragedia ha sconvolto la famiglia, che ha deciso di presentare denuncia per chiarire le circostanze del decesso. La bambina era stata inizialmente condotta al pronto soccorso di Canicattì per una febbre molto alta. Data la gravità della situazione e l’aggravarsi delle sue condizioni, i medici hanno disposto il trasferimento immediato in una struttura ospedaliera meglio attrezzata. L’Ospedale Garibaldi di Catania è stato scelto per le cure avanzate necessarie, ma nonostante gli sforzi del personale sanitario, ogni tentativo di salvarla è stato vano.

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle cause della morte. Gli investigatori hanno già acquisito la cartella clinica della piccola per analizzare il percorso diagnostico e terapeutico seguito. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di una meningite, sebbene non vengano escluse altre possibili cause.

L’episodio ha suscitato profondo cordoglio e preoccupazione nella comunità locale e tra il personale sanitario coinvolto.

L’esito degli accertamenti in corso sarà determinante per chiarire eventuali responsabilità e fornire risposte alla famiglia della bambina.