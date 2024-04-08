BIMBA DI 3 ANNI USTIONATA MENTRE FAMILIARE ACCENDE BARBECUE ,RICOVERATA IN GRAVI CONDIZIONI A PALERMO
Una bimba di 3 anni si trova ricoverata nel centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni, con bruciature di secondo grado su molte parti del corpo, dopo essere stata inves...
Una bimba di 3 anni si trova ricoverata nel centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo in gravi condizioni, con bruciature di secondo grado su molte parti del corpo, dopo essere stata investita da un ritorno di fiamma mentre un familiare accendeva la carbonella del barbecue con una bottiglietta di alcol in una villetta del Palermitano.
La piccola è stata portata in ospedale e poi al centro grandi ustioni.
La prognosi è riservata.
Pochi giorni fa due ragazzini di 13 e 14 anni del Messinese erano rimasti ustionati, uno per la stessa ragione della bimba, l'altro durante un falò in spiaggia.
Anche loro sono ricoverati nel centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo in condizioni serie.