BIMBA DI 3 MESI PORTATA CON UN FALCON DA CATANIA AL GASLINI DI GENOVA
A cura di Redazione
06 maggio 2023 11:23
Era in pericolo di vita.
E' stato effettuato nella giornata di ieri, 05 Maggio 2023, un trasporto sanitario urgente di una bimba di 3 mesi in imminente pericolo di vita.
La piccola è stata trasportata da Catania a Genova a bordo di un Falcon 900 del 31º Stormo dell’Aeronautica Militare.
La bimba è stata affidata alle cure dei sanitari dell’ Ospedale Gaslini.