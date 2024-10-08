BIMBA DI UN GIORNO OPERATA A COSENZA DA MEDICI DI TAORMINA

Un intervento su una bambina calabrese di un giorno di vita affetta da insufficienza respiratoria acuta, e ritenuta in imminente pericolo di vita, è stato eseguito nell'ospedale della Santissima Annun...

Un intervento su una bambina calabrese di un giorno di vita affetta da insufficienza respiratoria acuta, e ritenuta in imminente pericolo di vita, è stato eseguito nell'ospedale della Santissima Annunziata di Cosenza da un'équipe del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo (Ccpm) del Bambin Gesù in attività all'ospedale San Vincenzo di Taormina.

Per il trasferimento dei medici da Taormina, eseguito con un elicottero del 118 Sicilia, si è attivata la prefettura di Messina.

Due ore dopo la richiesta il team del Ccpm era già nell'ospedale di Cosenza dove è stato impiantato un sistema Ecmo respiratorio da trasporto. Concluso l'intervento la piccola è stata trasferita con un elicottero del 118, decollato da Lamezia Terme, nell'ospedale di Taormina, dove si trova ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. L'équipe del Ccpm che ha eseguito l'impianto era composta da: Rosanna Zanai (anestesista), Chiara Tornambè (perfusionista), Antonella Pino e Ivana Piliatti (infermieri specializzati) e i cardiochirurghi Ines Andriani e Sasha Agati.

"La bambina adesso - ha detto Sasha Agati - è stabile, stiamo eseguendo degli accurati esami diagnostici per escludere anche delle patologie cardiache concomitanti".