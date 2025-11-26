95047

Bimba partorita in casa e trovata nel water nel Torinese, fermata la mamma

26 novembre 2025
Nella tarda serata di ieri è stata fermata e portata in carcere a Torino la donna di 38 anni residente a Ciriè, nel Torinese, che lunedì ha partorito in casa, lasciando la neonata con la testa nell'acqua del water.

La procura di Ivrea indaga per tentato infanticidio.

Lo riportano i quotidiani La Stampa e Corriere di Torino.

La donna, alle prese con problemi di tossicodipendenza, avrebbe spiegato agli inquirenti di non avere mai saputo di essere incinta e di essersi spaventata alla nascita della bambina. Una versione dei fatti giudicata poco attendibile dai carabinieri.

La bimba, rianimata dal personale del 118, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria di Torino.

