BIMBO CADE DA CAVALLO NELL'ENNESE: È IN GRAVI CONDIZIONI
03 agosto 2023 19:13
E' in gravi condizioni un bambino di 10 anni caduto da cavallo a Cerami (Enna).
Il bimbo è ricoverato con la prognosi riservata all'ospedale Garibaldi di Catania.
Dopo la caduta era stato trasportato all'ospedale Basilotta di Nicosia, ma qui i medici, costatata la gravità delle lesioni hanno disposto il trasferimento in elisoccorso a Catania.
Nel piccolo centro, di circa 1800 abitanti è stata organizzata una veglia di preghiera che si terrà domani sera, venerdì 4 agosto.