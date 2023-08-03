BIMBO CADE DA CAVALLO NELL'ENNESE: È IN GRAVI CONDIZIONI

E' in gravi condizioni un bambino di 10 anni caduto da cavallo a Cerami (Enna).Il bimbo è ricoverato con la prognosi riservata all'ospedale Garibaldi di Catania.Dopo la caduta era stato trasportato al...

A cura di Redazione 03 agosto 2023 19:13

