BIMBO DI 10 MESI IN CONDIZIONI CRITICHE DOPO UNA CADUTA DALLA CULLA: INTERVENTO URGENTE A CALTANISSETTA

Un bimbo di 10 mesi è stato operato d'urgenza dai neurochirurghi dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per un vasto ematoma alla testa, causato da una caduto dalla culla.

Il piccolo ha battuto la tempia perdendo immediatamente coscienza.

I genitori l'hanno trasportato al pronto soccorso. Qui la situazione è apparsa subito grave e, dopo la valutazione di anestesisti e neurochirurghi, si è stabilito di operarlo al Sant'Elia, nonostante non si tratti di un ospedale pediatrico, poiché i tempi non avrebbero consentito un trasferimento verso l'ospedale Di Cristina di Palermo.

Il piccolo, dopo essere stato intubato, è stato subito trasferito in sala operatoria. Adesso è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale dei Bambini di Palermo dove è presente la rianimazione pediatrica. Il piccolo è con la prognosi riservata.