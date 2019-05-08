BIMBO DI 3 ANNI MUORE AL POLICLINICO DI MESSINA. AVEVA FRATTURE MULTIPLE
Un bimbo di soli tre anni è morto ieri al Policlinico di Messina.
Il piccolo Riccardo, in un primo momento, era stato ricoverato presso un presidio territoriale d'emergenza a Santa Teresa di Riva ma viste la gravità del quadro clinico era stato trasferito al Policlinico.
All'atto del ricovero, avvenuto domenica, sul corpo del povero bambino sono state evidenziate diverse fratture multiple ed ematomi vari.
La famiglia del bimbo avrebbe dichiarato che tali traumi fossero dovuti ad una caduta accidentale.
Tuttavia, questa versione dell'accaduto sembra non aver convinto del tutto il sostituto procuratore della Repubblica Accolla, il quale ha deciso di aprire un'inchiesta; per meglio determinare quali cause abbiano realmente condotto alla morte della povera creatura.