Bimbo in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Catania a Roma

Si è concluso da poco all'aeroporto di Ciampino il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare con a bordo un bambino di un anno e mezzo in imminente pericolo di vita a causa di una seria patologia.

Il paziente, ricoverato presso il Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo dell'Ospedale San Vincenzo di Taormina, è stato trasportato d'urgenza dall'aeroporto di Catania a quello di Roma-Ciampino per raggiungere come destinazione finale l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il trasporto sanitario di urgenza è stato richiesto dalla Prefettura di Messina alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire - in coordinamento con Prefetture, Ospedali e Presidenza del Consiglio dei Ministri – questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale e che ha dato poi l'ordine di decollo ad uno dei velivoli in prontezza sulle basi italiane, in questo caso un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare e dalla 46^ Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.