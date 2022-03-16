BIMBO INVESTITO E UCCISO DAL NONNO IN RETROMARCIA A FAVIGNANA, DOMANI I FUNERALI

Si svolgeranno a Cava de' Tirreni i funerali del piccolo Libero Caridi, il bambino di tre anni morto a Favignana per un tragico incidente. Lo ha travolto il nonno, facendo una manovra in retromarcia,...

Si svolgeranno a Cava de' Tirreni i funerali del piccolo Libero Caridi, il bambino di tre anni morto a Favignana per un tragico incidente. Lo ha travolto il nonno, facendo una manovra in retromarcia, senza accorgersi della presenza del piccolo. Una tragedia immane che ha sconvolto l'isola. Il Francesco Forgione, interpretando il sentimento di profondo cordoglio dell'intera comunità egadina, ha proclamato il lutto cittadino per oggi. Stamani il feretro ha lasciato l'isola di Favignana verso Cava, città di origine della mamma del bimbo.

La tragedia si è consumata domenica a Favignana, l’isola più grande dell’arcipelago delle Egadi, in una manciata di secondi. Libero, un bimbo di 3 anni, è uscito di corsa dalla sua abitazione per salutare il nonno non appena lo ha visto arrivare con la sua auto. Un gesto istintivo d’affetto da parte del piccolo che non ha però tenuto conto del pericolo al quale stava andando incontro.

Il bimbo è stato infatti investito in pieno e travolto dalla vettura del nonno, che stava facendo retromarcia nel cortile dell’abitazione del figlio. L’anziano, che ha 75 anni, ha sentito un tonfo improvviso e quando è sceso dall’auto si è subito reso conto di quello che era accaduto.

Dopo un attimo di smarrimento, ha chiamato a squarciagola il figlio, Filippo Parisi, che è un giardiniere e si era allontanato per chiudere una finestra della sua abitazione a causa del forte vento che soffiava in quel momento. In preda alla disperazione i due hanno trasportato il bimbo nell’unico presidio sanitario dell’isola. Ma le gravi lesioni riportate non gli hanno dato scampo.