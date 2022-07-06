BIMBO PALERMITANO DI SEI ANNI MUORE A SHARM EL SHEIK PER INTOSSICAZIONE ALIMENTARE, GRAVISSIMO IL PADRE

Dovevano trascorrere in ferie quindici giorni a Sharm El Sheik ma la vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia palermitana.Andrea Mirabile di soli 6 anni è morto pare a causa di un intoss...

Dovevano trascorrere in ferie quindici giorni a Sharm El Sheik ma la vacanza si è trasformata in un incubo per una famiglia palermitana.

Andrea Mirabile di soli 6 anni è morto pare a causa di un intossicazione alimentare, mentre il padre, Antonio, sarebbe grave.

"Mio nipote aveva sei anni ed è morto in 36 ore", racconta Roberto Manosperti, zio materno del piccolo. "E' iniziato tutto venerdì scorso quando i miei parenti sono stati colti da malore improvviso. Un'intossicazione alimentante che lì è molto frequente. Mio cognato Antonio Mirabile, 46 anni, che lavora all'Anas è ricoverato in terapia intensiva", dice.

"Mio cognato ha un tasso di ossigenazione bassissimo e non può viaggiare. Mia sorella Rosalia Manosperti, che è incinta, adesso sta un po' meglio ma non può tornare in Italia", spiega.

"Purtroppo le notizie sono poche e non si ha un bollettino medico - racconta - I medici sono restii a inviare i referti, visto che c'è di mezzo l'assicurazione. Ieri sera inoltre un emissario del ministero della Salute egiziano si è recato in reparto affermando che per due volte hanno fatto l'esame tossicologico e hanno escluso l'avvelenamento"