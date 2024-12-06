BITCOIN NUOVO RECORD: SUPERA PER LA PRIMA VOLTA I 100MILA DOLLARI

Il prezzo del bitcoin, una delle più popolari e scambiate criptovalute al mondo, ha superato i 100mila dollari (circa 95mila euro) raggiungendo il valore più alto della sua storia. Nell’ultimo mese, d...

Il prezzo del bitcoin, una delle più popolari e scambiate criptovalute al mondo, ha superato i 100mila dollari (circa 95mila euro) raggiungendo il valore più alto della sua storia.

Nell’ultimo mese, dopo le elezioni negli Stati Uniti vinte da Donald Trump, il prezzo del bitcoin è cresciuto di circa il 50 per cento; dall’inizio dell’anno del 142 per cento. Questa crescita così significativa è dovuta al forte interesse degli investitori che scommettono in un maggiore sostegno politico e normativo da parte di Trump alle criptovalute.

Il settore delle criptovalute è stato uno dei comparti che più hanno investito in donazioni a favore di Trump.

Ora i donatori si aspettano una regolamentazione più favorevole, dopo anni in cui le criptovalute sono state trattate con diffidenza dalle istituzioni che si occupano di regolamentazione e vigilanza finanziaria, particolarmente restie a considerare le criptovalute uno strumento di investimento adatto al mercato.