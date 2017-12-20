BITONTO (BA): Rissa alla recita di Natale a scuola, mamme litigano per il posto in prima fila

Dalla festa alla rissa, per futili motivi, in pochissimi minuti.

È accaduto in una scuola elementare di Bitonto poco prima della recita programmata in occasione delle festività natalizie e protagoniste di questa imbarazzante vicenda sono le mamme di due bambini la cui esibizione era prevista sul palco di lì a poco. Ne dà notizia il Corriere del Mezzogiorno.

Stando al racconto di alcuni testimoni, le due mamme avrebbero iniziato a litigare per un posto in prima fila.

Dalle parole poi, le signore sono passate in breve tempo alle mani, con il supporto di parenti e amici presenti in sala.

Una delle due contendenti, nel parapiglia, ha accusato un malore e per prestarle soccorso è stato necessario l’intervento del 118. La dirigente scolastica, dopo il fatto, ha annullato l’esibizione dei bambini.