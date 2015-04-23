Black Lotus Paternò: arriva un altro successo!

Primi anche nell'ultimo torneo regionale svoltosi a Nicolosi

95047.it Ennesima impresa. Quella dei paternesi Black Lotus sta diventando ormai un'epopea. Il campo di battaglia è stato quello di Nicolosi: la disciplina, invece, quella del softair. Dieci squadre provenienti da ogni parte dell'isola che si sono affrontate tra i boschi dell'Etna. Territorio suggestivo e ammaliante che è stato il palcoscenico di un torneo avvincente e, come sempre, appassionante. Primo posto centrato alla grande dalla squadra di Paternò ormai abituata ad imprese del genere con una lunga esperienza anche in campo in campo internazionale.

Complimenti al team paternese: da parte nostra, siamo pronti a raccontare altre imprese dei Black Lotus!