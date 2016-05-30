Black Lotus: vittoria a Piazza Armerina

Importante vittoria dei paternesi nel campionato regionale di soft-air

IMG-20160529-WA0006 Una gran bella affermazione per una tappa nella quale non ci si è mai risparmiati: all'interno di un campionato complicato e difficile. A Piazza Armerina, nel fine settimana, dunque la vittoria con i Black Lotus che hanno colto il primo posto assoluto. La marcia dei paternesi non si ferma ovviamente qui è già per le prossime settimane si tornerà in campo per tentare di raggiungere altri traguardi prima del rush finale di stagione.