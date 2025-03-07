BLACKOUT A PATERNÒ: TANTE ZONE AL BUIO, I LETTORI SEGNALANO LA MANCANZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN DIVERSE VIE
Paternò, 7 marzo 2025 - Disagi a Paternò a causa di una totale assenza di illuminazione pubblica che sta interessando diverse zone della città. Nella serata di oggi, numerose segnalazioni sono giunte...
Paternò, 7 marzo 2025 - Disagi a Paternò a causa di una totale assenza di illuminazione pubblica che sta interessando diverse zone della città.
Nella serata di oggi, numerose segnalazioni sono giunte in redazione riguardo a un blackout che colpisce a macchia di leopardo diverse aree del centro.
Le vie maggiormente interessate risultano essere la centrale via Vittorio Emanuele, via Circumvallazione, via Libertà e molte delle strade circostanti. La situazione sta creando difficoltà soprattutto per la viabilità, con particolare preoccupazione per i mezzi a due ruote, che risentono maggiormente della scarsa visibilità.
Fortunatamente, non si registrano interruzioni di corrente all'interno delle abitazioni. Tuttavia, il disservizio continua a creare disagi alla circolazione e alla sicurezza dei cittadini. Al momento della stesura di questo articolo, il sito e-distribuzione.it non segnala alcuna disalimentazione ufficiale nella zona.
I cittadini attendono risposte e un rapido intervento per ripristinare l'illuminazione pubblica e garantire maggiore sicurezza nelle strade del centro.